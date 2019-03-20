Буено не хоче покидати Динамо, – Fox Sports

Вінгер Динамо Вітор Буено хоче залишитись у київському клубі.

Вітор Буено не має бажання покидати київське Динамо, повідомляє Fox Sports. Бразилець був орендований у Сантоса до літа 2020 року.

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Вінгер не має стабільної ігрової практики, також раніше зазначалось, що у нього не найкращі стосунки з головним тренером киян Олександром Хацкевичем.

Попри це, Буено не хоче йти з команди, адже трансферне вікно в Європі зачинене, а в Бразилію він повертатись не має бажання.

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