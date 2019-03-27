Сантос заинтересован в возвращении Буэно из Динамо

Полузащитник Динамо Витор Буэно может вернуться в чемпионат Бразилии, где на него рассчитывает Сантос.

Руководство Сантоса при поддержке главного тренера команды Хорхе Сампаоли ищет возможность вернуть 24-летнего полузащитника, но проблемой может стать его зарплата, которая в Киеве больше, чем было у Буэно в Бразилии, сообщает ESPN.

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По информации издания, Сантосу придется поторопиться с этим возвращением, поскольку трансферное окно в Бразилии закрывается в следующий вторник.

Напомним, что Буэно перебрался в Киев прошлым летом на правах аренды до лета 2020 года, а в обратном направлении отправился Дерлис Гонсалес. Ожидается, что если бразилец вернется в свой клуб, то парагваец все равно останется в Сантосе до конца своего арендного соглашения.

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За 8 месяцев в Украине Буэно сыграл только 80 минут за первую команду Динамо, не отметившись результативными действиями.