Сане брутально образив Мане, у якого померла родичка – нові подробиці конфлікту зірок Баварії
Форвард мюнхенців Лерой Сане спровокував свого одноклубника Садьйо Мане образливими словами.
Наприкінці матчу між Манчестер Сіті та Баварією в Лізі чемпіонів, який відбувся 11 квітня, сенегальський вінгер посварився зі своїм одноклубником Лероєм Сане. Гаряча суперечка призвела до бійки між двома гравцями. Мане розбив губу форварду мюнхенців.
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Як повідомляє журналіст Папа Махмуд Гуей, сенегалець був незадоволений тим, як німецький гравець розмовляв з ним під час матчі. А потім Сане назвав Мане "чорним лайном". Після цих слів спалахнула бійка. Щоб загасити конфлікт у роздягальні обох гравців тримали якомога далі один від одного. Обидва футболісти перепросили за свою поведінку.
Крім того, як виявилося, у родині Мане кілька днів тому сталося горе. На вихідних померла його тітка. У Баварії про це знали, тому, можливо, і не застосували до футболіста надто серйозних санкцій.
Нагадаємо, що Баварія відсторонила Мане від участі в матчі проти Хоффенхайма, який відбудеться 19 квітня. Також він заплатить штраф.
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