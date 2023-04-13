Наприкінці матчу між Манчестер Сіті та Баварією в Лізі чемпіонів, який відбувся 11 квітня, сенегальський вінгер посварився зі своїм одноклубником Лероєм Сане. Гаряча суперечка призвела до бійки між двома гравцями. Мане розбив губу форварду мюнхенців.

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Як повідомляє журналіст Папа Махмуд Гуей, сенегалець був незадоволений тим, як німецький гравець розмовляв з ним під час матчі. А потім Сане назвав Мане "чорним лайном". Після цих слів спалахнула бійка. Щоб загасити конфлікт у роздягальні обох гравців тримали якомога далі один від одного. Обидва футболісти перепросили за свою поведінку.

"Noir de merde" les propos de L.Sané qui ont mis Sadio Mané dans tous ses états.



L'ancien citizen a regretté ses propos juste après l'accrochage.



Mané, qui s'est excusé devant ses coéquipiers, est suspendu pour le match face à Hoffenheim. Son avenir au Bayern n'est pas menacé. — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) April 13, 2023

Крім того, як виявилося, у родині Мане кілька днів тому сталося горе. На вихідних померла його тітка. У Баварії про це знали, тому, можливо, і не застосували до футболіста надто серйозних санкцій.

Нагадаємо, що Баварія відсторонила Мане від участі в матчі проти Хоффенхайма, який відбудеться 19 квітня. Також він заплатить штраф.

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