Вінгер мюнхенців Садьйо Мане не обійдеться одним штрафом за скандальну поведінку після матчу з Манчестер Сіті (0:3) у Лізі чемпіонів.

31-річний сенегалець не потрапить у заявку команди на матч Бундесліги проти Хоффенхайма, повідомляє прес-служба клубу. Все через бійку з Лероєм Сане.

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Окрім цього, Мане отримає штраф. Можна вважати, що покарання не таке вже й серйозне, адже керівництво навіть розглядало варіант із достроковим розірванням контракту. Сам Садьйо попросив вибачення за свою ганебну поведінку.

Зауважимо, цього сезону вінгер награв 32 поєдинки, у яких встиг відзначитись 11 голами й 5 результативними передачами.

Баварія 15 квітня зіграє із Хоффенхаймом у Бундеслізі, а 19 числа відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ з Манчестер Сіті.

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