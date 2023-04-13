В конце матча между Манчестер Сити и Баварией в Лиге чемпионов, который состоялся 11 апреля, сенегальский вингер поссорился со своим одноклубником Лероем Сане. Горячий спор привел к драке между двумя игроками. Мане разбил губу форварда мюнхенцев.

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Как сообщает журналист Папа Махмуд Гуей, сенегалец был недоволен тем, как немецкий игрок разговаривал с ним во время матча А затем Сане назвал Мане "черным дерьмом". После этих слов вспыхнула потасовка. Чтобы погасить конфликт в раздевалке, двух игроков держали как можно дальше друг от друга. Оба футболиста извинились за свое поведение.

"Noir de merde" les propos de L.Sané qui ont mis Sadio Mané dans tous ses états.



L'ancien citizen a regretté ses propos juste après l'accrochage.



Mané, qui s'est excusé devant ses coéquipiers, est suspendu pour le match face à Hoffenheim. Son avenir au Bayern n'est pas menacé. — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) April 13, 2023

Кроме того, как оказалось, в семье Мане несколько дней назад случилось горе. На выходных скончалась его тетя. В Баварии об этом знали, поэтому, возможно, и не применили к футболисту слишком серьезные санкции.

Напомним, что Бавария отстранила Мане от участия в матче против Хоффенхайма, который состоится 19 апреля. Также он заплатит штраф.

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