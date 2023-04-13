Сане грубо обидел Мане, у которого умерла родственница – новые подробности конфликта звезд Баварии
Форвард мюнхенцев Лерой Сане спровоцировал своего одноклубника Садио Мане обидными словами.
В конце матча между Манчестер Сити и Баварией в Лиге чемпионов, который состоялся 11 апреля, сенегальский вингер поссорился со своим одноклубником Лероем Сане. Горячий спор привел к драке между двумя игроками. Мане разбил губу форварда мюнхенцев.
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Как сообщает журналист Папа Махмуд Гуей, сенегалец был недоволен тем, как немецкий игрок разговаривал с ним во время матча А затем Сане назвал Мане "черным дерьмом". После этих слов вспыхнула потасовка. Чтобы погасить конфликт в раздевалке, двух игроков держали как можно дальше друг от друга. Оба футболиста извинились за свое поведение.
Кроме того, как оказалось, в семье Мане несколько дней назад случилось горе. На выходных скончалась его тетя. В Баварии об этом знали, поэтому, возможно, и не применили к футболисту слишком серьезные санкции.
Напомним, что Бавария отстранила Мане от участия в матче против Хоффенхайма, который состоится 19 апреля. Также он заплатит штраф.
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