Зустріч Манчестер Сіті та Баварії сприймалася, як достроковий фінал. Втім, одна команда виявилася на голову сильнішою на іншу. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про першу частину протистояння в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Гольовий пас Холанда в стилі де Брюйне у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Баварія – 3:0

Манчестер Сіті монструозний

Гвардіола цього вечора не перемудрував, як він любить у Лізі чемпіонів. Та й для чого – Манчестер Сіті виграв 8 попередніх матчів із загальним рахунком 31:3. Пеп випустив оптимальний склад у знайомій футболістам системі. 3-2-2-3 зі Стоунзом в опорній. Окремої згадки вартий хіба що Бернарду, який вийшов на правий фланг атаки, де частіше з'являється Марез.

Саме на тому фланзі розгорталися основні події в першому таймі. Лівий край Баварії традиційно був активнішим, адже там гострого Сане в атаці підтримував швидкий Девіс. Організованість і працьовитість Сілви стали важливими для успіху господарів. Португалець пресингував Девіса та сповільнював суперника ще на чужій половині. Бернарду 8 разів зіграв у відборі (найкращий на полі). І це на позиції вінгера.

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Манчестер Сіті діяв дуже методично. Господарі обережно будували кожну атаку, терпляче вишуковували момент, коли в порядках Баварії з'являлася дірка. Перший гол у якомусь сенсі випадковий, адже Родрі невідпорно пробив здалеку в дев'ятку. Втім, якщо простежити ту атаку, то помітно, як "містяни" розтягнули суперника і звільнили опорну для Родрі (залишилося лише прибрати Мусіалу).

Якісна структура володіння допомагала накривати суперника відразу після втрат. Манчестер Сіті перемикався між високим пресингом і середнім захисним блоком. Пресинг створював Баварії проблеми. На початку кожного тайму Зоммер зі своїми захисниками панікував і був на межі від пропущеного. Гості не витримували заданий темп, багато помилялися. Наслідком став другий гол і ще десяток гострих допущених ударів.

Що там з треблом, Баваріє?

Юліана Нагельсманна звільнили через "страх втратити требл". Мовляв, команда не прогресувала, а Томас Тухель завдяки своєму досвіду краще розбереться в топ-матчах. Дехто взагалі називав його експертом з протистояння Гвардіолі. Він прийшов у Челсі в січні й до кінця сезону тричі обіграв Манчестер Сіті, зокрема у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21.

Щоправда, Пеп вигадав контрплан і встиг взяти два впевнені реванші, закривши ту команду Тухеля повністю. Сьогодні така доля спіткала нову команду Тухеля. Баварія постала на Етіхаді незрозумілою. Поганий пресинг, безідейна позиційна атака. Манчестер Сіті контролював кожну фазу гри та кожну зону поля. Гості запропонували лише дальні удари Сане.

Тухель не зробив миттєвих кардинальних змін у Баварії, як свого часу в Челсі. Не було потреби: команда зберегла прекрасну базу від Фліка та отримала прокачку від Нагельсманна. Томас лише вдосконалює деталі. Сьогодні він майже скопіював склад з Классікера. Тільки Гнабрі замість травмованого Шупо-Мотінга та Мусіала замість Мюллєра (тезка, напевно, був кориснішим в ролі асистента на бровці).

Далася взнаки втрата Шупо-Мотінга. Ще з часів Нагельсманна помітно, що команді важко грати без орієнтира попереду. Гнабрі бродив по полю в ролі "фальшивої" дев'ятки, а його партнери на підступах до чужого штрафного не мали адресата для проникаючої передачі. Тухель не придумав ніякого рішення. Виліт з Кубка Німеччини від Фрабурга, 0:3 від Сіті в Лізі чемпіонів – не такого чекали Кан і Саліхаміджіч від зміни тренера.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду

Гвардіола не злякався добити Тухеля

Гвардіола та Тухель давно захоплюються роботою один одного і завжди з величезною повагою говорять про колегу. Є відома історія, як вони зустрілися в мюнхенському барі та видали грандіозний діалог про всю на світі тактику. Пеп радив Баварії зробити Томаса своїм наступником. Але сьогодні повністю переграв візаві.

Враховуємо стартові умови: Пеп працює з Манчестер Сіті 7 років, а Тухель прийшов у Баварію 10 днів тому. Однак кадровий потенціал можна порівняти. Коли Гвардіола востаннє грав проти Челсі Тухеля, то за рахунку 1:0 відкотився назад через страх сили суперника у перехідних фазах. Схоже, що Баварію він боявся менше.

По перерві Манчестер Сіті почав навіть агресивніше пресингувати та розкривати гру. Наслідком став другий гол, коли Гріліш відібрав м'яч в Упамекано та п'ятою кинув у прорив Холанда, а той елегантно асистував Сілві. Пеп випустив Альвареса та завершував з двома форвардами. Шансів було задосить. У гравців Баварії трусилися ноги.

"Містяни" в останній третині гри добивали гостей з Мюнхена. Холанд зробив рахунок розгромним, замкнувши дальню стійку. 1.92xG проти 0.83xG, 4:1 за явними моментами, 13:5 за ударами з меж штрафного майданчика. І 3:0 на табло. Впевнена перемога Манчестер Сіті, після якої матч-відповідь перетворюється у формальність.