Сане відібрав культовий номер у зірки Баварії

Баварія вирішила довести свою повагу Лерою Сане, довіривши йому культовий номер.

Зірковий новачок Баварії Лерой Сане виступатиме за чинного чемпіона Німеччини під 10-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сане офіційно став гравцем Баварії

Варто відзначити, що минулий сезон з цим культовим номером на спині провів бразильський хавбек Філіппе Коутінью, права на якого належать Барселоні. Феліппе точно покине Баварію після завершення сезону, а Лігу чемпіонів дограє під іншим номером.

Нагадаємо, Сане підписав контракт з чинним чемпіоном Бундесліги до літа 2025 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 60 млн євро з урахуванням бонусів, а зарплата хавбека – 17 млн на рік.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході