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Сане відібрав культовий номер у зірки Баварії

3 липня 12:51 - Читать на русском
Сане відібрав культовий номер у зірки Баварії
Лерой Сане / Фото ФК Баварія

Баварія вирішила довести свою повагу Лерою Сане, довіривши йому культовий номер.

Зірковий новачок Баварії Лерой Сане виступатиме за чинного чемпіона Німеччини під 10-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сане офіційно став гравцем Баварії

Варто відзначити, що минулий сезон з цим культовим номером на спині провів бразильський хавбек Філіппе Коутінью, права на якого належать Барселоні. Феліппе точно покине Баварію після завершення сезону, а Лігу чемпіонів дограє під іншим номером.

Нагадаємо, Сане підписав контракт з чинним чемпіоном Бундесліги до літа 2025 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 60 млн євро з урахуванням бонусів, а зарплата хавбека – 17 млн на рік.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Трансфери Баварії Лерой Лерой Сане Трансфери Манчестер Сіті Філіппе Філіппе Коутінью
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