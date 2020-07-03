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Сане отобрал культовый номер у звезды Баварии

3 июля 12:52 - Читати українською
Сане отобрал культовый номер у звезды Баварии
Лерой Сане / Фото ФК Бавария

Бавария решила доказать свое уважение Лерою Сане, доверив ему культовый номер.

Звездный новичок Баварии Лерой Сане будет выступать за действующего чемпиона Германии под 10-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Сане официально стал игроком Баварии

Стоит отметить, что прошлый сезон с этим культовым номером на спине провел бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо, права на которого принадлежат Барселоне. Фелиппе точно покинет Баварию после завершения сезона, а Лигу чемпионов доиграет под другим номером.

Напомним, Сане подписал контракт с действующим чемпионом Бундеслиги к лету 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 60 млн евро с учетом бонусов, а зарплата хавбека – 17 млн в год.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

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Трансферы Манчестер Сити Бавария Бавария Германия Трансферы Баварии Лерой Лерой Сане Филиппе Филиппе Коутиньо
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