Сане отобрал культовый номер у звезды Баварии

Бавария решила доказать свое уважение Лерою Сане, доверив ему культовый номер.

Звездный новичок Баварии Лерой Сане будет выступать за действующего чемпиона Германии под 10-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Сане официально стал игроком Баварии

Стоит отметить, что прошлый сезон с этим культовым номером на спине провел бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо, права на которого принадлежат Барселоне. Фелиппе точно покинет Баварию после завершения сезона, а Лигу чемпионов доиграет под другим номером.

Напомним, Сане подписал контракт с действующим чемпионом Бундеслиги к лету 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 60 млн евро с учетом бонусов, а зарплата хавбека – 17 млн в год.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході