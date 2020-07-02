Сане прибув у Німеччину та пройшов медогляд для Баварії

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане перебуває за крок до переходу Баварію.

Вболівальники Баварії в передчутті гучного трансферу, адже Лероя Сане вже помітили у Мюнхені, повідомляє BILD FC Bayern.

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За інформацією джерела, зірка Манчестер Сіті вже пройшов першу частину медогляду і вирушив на зустріч з керівництвом чинного чемпіона Німеччини.

Нагадаємо, майже весь минулий сезон Лерой провів у лазареті Сіті, заліковуючи розрив хрестоподібних зв'язок. Очікується, що сума трансферу становитиме 50 млн євро.

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