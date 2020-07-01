"Схоже, Сане переходить в Баварію": Гвардіола змирився із втратою зірки

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував майбутнє свого підопічного Лероя Сане.

"Угода ще не завершена, хоч це так і виглядає. Є маленькі проблеми, але, схоже, Сане переходить в Баварію. Ми бажаємо йому всього найкращого, і дякуємо за роки, проведені разом. В такому фантастичному клубі, як Баварія, він почне новий розділ.

Баварія та Манчестер Сіті остаточно узгодили трансфер Сане – відомі деталі контракту, – Bild

Він хотів піти. У кожного своє життя, і він вирішив рухатися далі. Я хотів, щоб він залишився, але Сане вирішив, що там йому буде краще, і він буде більш щасливий", – наводить слова Гвардіоли твіттер Bayern & Germany.

Зазначимо, що Сане вирішив приєднатись до Манчестер Сіті, а клуби вже нібито домовились про трансфер. До слова, майже весь нинішній сезон Лерой провів у лазареті Манчестер Сіті, де відновлювався після важкої травми.

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