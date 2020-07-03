Сане назвав свої цілі в Баварії – з Манчестер Сіті хавбек не зумів цього досягти

Новоспечений хавбек Баварії поділився емоціями від повернення на батьківщину.

"Баварія – дуже великий клуб, який ставить перед собою великі цілі, ці цілі підходять і мені. Я в передчутті нового виклику і не дочекаюся початку тренувань разом з командою.

Сане офіційно став гравцем Баварії

З Фліком я знайомий ще зі збірної Німеччини U-21, у нас дуже хороші відносини. Я хочу виграти з Баварією якомога більше титулів, і на першому місці для мене стоїть Ліга чемпіонів", – цитує Сане офіційний сайт мюнхенців.

Нагадаємо, Лерой підписав контракт з чинним чемпіоном Бундесліги до літа 2025 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 60 млн євро з урахуванням бонусів, а зарплата хавбека – 17 млн на рік.

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