Сане назвал свои цели в Баварии – с Манчестер Сити хавбек не сумел этого достичь

Новоиспеченный полузащитник Баварии поделился эмоциями от возвращения на родину.

"Бавария – очень великий клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и не дождусь начала тренировок вместе с командой.

Сане официально стал игроком Баварии

С Фликом я знаком еще со сборной Германии U-21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с Баварией как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов", – цитирует Сане официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, Лерой подписал контракт с действующим чемпионом Бундеслиги до лета 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 60 млн евро с учетом бонусов, а зарплата хавбека – 17 млн ​​в год.

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