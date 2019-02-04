Санчо відверто розповів, чому вирішив змінити Манчестер Сіті на Борусію Д

Форвард дортмундської Борусії Джайдон Санчо задоволений своїм рішенням перебратися в чемпіонат Німеччини.

"Це був найкращий рік у моєму житті. Якщо б ви сказали мені рік тому, що я буду розмовляти з вами зараз, я б подумав, що ви божевільні.

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Чому Дортмунд? Ця команда говорить сама за себе: молодь отримує можливості. Ви повинні подякувати Дортмунду, тому що це нечувано для команди, яку підтримує 80 тисяч уболівальників на кожній домашній грі, щоб настільки довіряти молоді.

Це просто неймовірно, як багато клубів хотіли підписати мене. Це показує, наскільки добре я працюю. Однак я завжди відчував, що Дортмунд був правильним місцем для мене. Звичайно, це був великий ризик. Я не мав жодних гарантій, і мені довелося довести, що я був достатньо сильним, щоб стати частиною їх команди.

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Кілька людей не були впевнені, коли я вперше розповів їм про Дортмунд, але я відчував, що це найкраще рішення для мене. Мене запитували: "А що, якщо це не спрацює?", але я ніколи не думав про це. І подивіться на результат", – цитує Санчо FourFourTwo.