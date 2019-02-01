Манчестер Юнайтед побореться з Реалом та Барселоною за вундеркінда Борусії Д Санчо

Манчестер Юнайтед вклинився у боротьбу за юного хавбек дортмундської Борусії Джайдона Санчо.

Керівництво Манчестер Юнайтед має намір підсилити атакувальну ланку команди 18-річним хавбеком дортмундської Борусії Джайдоном Санчо, повідомляє Metro.

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Манкуніанці очікують провернути трансфер вже влітку.

Завадити цьому переходу можуть Барселона, Реал та Баварія, які також полюють на юного таланта.

Влітку 2017-го Санчо покинув Манчестер Сіті, який не розраховував на гравця, та приєднався до "джмелів". В поточному сезоні Бундесліги англієць провів 19 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 10-ма асистами.

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