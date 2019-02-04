Санчо откровенно рассказал, почему решил сменить Манчестер Сити на Боруссию Д

Форвард дортмундской Боруссии Джайдон Санчо доволен своим решением перебраться в чемпионат Германии.

"Это был лучший год в моей жизни. Если бы вы сказали мне год назад, что я буду разговаривать с вами сейчас, я бы подумал, что вы сумасшедшие.

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Почему Дортмунд? Эта команда говорит сама за себя: молодежь получает возможности. Вы должны поблагодарить Дортмунд, потому что это неслыханно для команды, которую поддерживает 80 тысяч болельщиков на каждой домашней игре, настолько доверять молодежи.

Это просто невероятно, как много клубов хотели подписать меня. Это показывает, насколько хорошо я работаю. Однако я всегда чувствовал, что Дортмунд был правильным местом для меня. Конечно, это был большой риск. Я не имел никаких гарантий, и мне пришлось доказать, что я был достаточно сильным, чтобы стать частью их команды.

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Несколько человек не были уверены, когда я впервые рассказал им о Дортмунде, но я чувствовал, что это лучшее решение для меня. Меня спрашивали: "А что, если это не сработает?", но я никогда не думал об этом. И посмотрите на результат", -– цитирует Санчо FourFourTwo.