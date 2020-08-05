Санчо узгодив особистий контракт з Манчестер Юнайтед – у Борусії Д він заробляє втричі менше

Манчестер Юнайтед погодив умови особистого контракту з Джейдоном Санчо. Тепер манкуніанцям залишилося досягти консенсусу з Борусією Д. 20-річний вінгер готовий поставити підпис під 5-річною угодою, відповідно до якої він отримуватиме 340 тисяч фунтів на тиждень.

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Таким чином, річна зарплатня Санчо складатиме 17,6 млн євро. За 5 сезонів у складі "червоних дияволів" Джейдон заробить щонайменше 88 млн євро без урахування бонусів. У Борусії вінгер збірної Англії отримує близько 6 млн євро. Якщо він все ж залишиться у Дортмунді на наступний сезон, то його оклад зросте до 10 млн, повідомляє Sportbild.

Щоправда, для успішного завершення трансферу МЮ повинен переконати Борусію продати Санчо. Німці хочуть отримати за гравця 120 млн євро, а така сума не влаштовує третій клуб Англії за підсумками сезону, що завершився.

Нагадаємо, Санчо перейшов у Борусію Д влітку 2017-го – майже одночасно з Андрієм Ярмоленком. У сезоні 2019/20 англієць провів 44 матчі в усіх турнірах, відзначившись 20 голами та 20 асистами. Його контракт з дортмундським клубом розрахований ще на 2 сезони.

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