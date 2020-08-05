Санчо согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед – в Боруссии Д он зарабатывает втрое меньше

Манчестер Юнайтед согласовал условия личного контракта с Джейдоном Санчо. Теперь манкунианцам осталось достичь консенсуса с Боруссией Д. 20-летний вингер готов поставить подпись под 5-летним соглашением, согласно которому он будет получать 340 тысяч фунтов в неделю.

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Таким образом, годовая зарплата Санчо составит 17,6 млн евро. За 5 сезонов в составе "красных дьяволов" Джейдон заработает минимум 88 млн евро без учета бонусов. В Боруссии вингер сборной Англии получает около 6 млн евро. Если он все же останется в Дортмунде на следующий сезон, то его оклад вырастет до 10 млн, сообщает Sportbild.

Правда, для успешного завершения трансфера МЮ должен убедить Боруссию продать Санчо. Немцы хотят получить за игрока 120 млн евро, а такая сумма не устраивает третий клуб Англии по итогам завершившегося сезона.

Напомним, Санчо перешел в Боруссию Д летом 2017 года – почти одновременно с Андреем Ярмоленко. В сезоне 2019/20 англичанин провел 44 матча во всех турнирах, отметившись 20 голами и 20 ассистами. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан еще на 2 сезона.

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