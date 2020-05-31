Борусія М розгромила Уніон і піднялась на третю сходинку турнірної таблиці: 29 тур Бундесліги, неділя

У неділю 29-й тур Бундесліги продовжився двома поєдинками. Рахунки та звіти про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 29-й тур

Борусія М – Уніон – 4:1

Голи: Нойхаус, 17, Тюрам, 41, 60, Плеа, 81 – Андерссон, 50

Падерборн – Борусія Д – початок матчу о 19:00

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У разі перемоги над Уніоном менхенгладбаська Борусія могла піднятись одразу на третю сходинку турнірної таблиці. Підопічні Марко Розе взялись до справи не зволікаючи і вже на 17-й хвилині вийшли вперед: Флоріан Нойхаус, отримавши м'яч, буквально продирався до воріт крізь захисників, які всіляко намагались його зупинити руками і підніжками. Зрештою, вже у падінні йому вдалось проштовхнути круглого у протилежний від Рафала Гікєвіча кут воріт і шкіряний від штанги влетів у сітку. Під кінець тайму Алассан Плеа протягнув м'яч лівим флангом, змістився на кут воротарського майданчика і знайшов навісом Маркуса Тюрама, якому залишалось лише перевести м'яч у сітку. 2:0.

Після відпочинку суперник скоротив розрив у рахунку: після навісу зі штрафного Маркус Інгвартсен поборовся з захисником, відкинув шкіряного на Себастьяна Андерссона і той головою увігнав м'яча у правий кут воріт. За десять хвилин господарі знову збільшили свою перевагу до двох голів. Взяття воріт – заслуга Плеа: протягнувши м'яча правим флангом, він розрізним пасом перевів круглого наліво на Маркуса Тюрама і той оформив дубль.

Під кінець матчу 27-річному французу вдалось нарешті забити самому: опинившись в районі одинадцятиметрової позначки він легким доторком ноги переправив круглого у правий кут воріт після передачі Рамі Бенсебаїні.

Перемога принесла Борусії М 56 очок і третю сходинку турнірної таблиці, Уніон з 31 пунктом тринадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ