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Санчо секретно продовжив контракт з Борусією Д – Манчестер Юнайтед остаточно зазнав фіаско з трансфером

18:56 - Читать на русском
Санчо секретно продовжив контракт з Борусією Д – Манчестер Юнайтед остаточно зазнав фіаско з трансфером
Джейдон Санчо / Getty images

Дортмундська Борусія заздалегідь підстрахувалася на випадок переговорів щодо трансферу Джейдона Санчо.

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк підтвердив, що Джейдон Санчо у наступному сезоні продовжить виступати за "джмелів", інформує прес-служба клубу.

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За словами функціонера, Борусія ще минулого літа продовжила контракт англійця на один сезон (до 2023 року), піднявши йому зарплату, зважаючи на його успіхи. Таким чином, німцям не потрібно було продавати свого гравця вже цього літа.

Раніше вважалося, що контракт Санчо чинний лише до 2022-го, чим у переговорах намагався скористатися Манчестер Юнайтед. Однак, Борусія усіх перехитрила. Таким чином, Джейдон продовжить свої виступи у складі "жовто-чорних", за яких у минулому сезоні провів 44 матчі, забив 20 голів та віддав 20 асистів.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Німеччина Головне Джейдон Джейдон Санчо Міхаель Цорк
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