Санчо секретно продовжив контракт з Борусією Д – Манчестер Юнайтед остаточно зазнав фіаско з трансфером

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк підтвердив, що Джейдон Санчо у наступному сезоні продовжить виступати за "джмелів", інформує прес-служба клубу.

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За словами функціонера, Борусія ще минулого літа продовжила контракт англійця на один сезон (до 2023 року), піднявши йому зарплату, зважаючи на його успіхи. Таким чином, німцям не потрібно було продавати свого гравця вже цього літа.

Раніше вважалося, що контракт Санчо чинний лише до 2022-го, чим у переговорах намагався скористатися Манчестер Юнайтед. Однак, Борусія усіх перехитрила. Таким чином, Джейдон продовжить свої виступи у складі "жовто-чорних", за яких у минулому сезоні провів 44 матчі, забив 20 голів та віддав 20 асистів.

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