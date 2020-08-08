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Бундесліга офіційно оголосила дату початку нового сезону

15:13 - Читать на русском
Бундесліга офіційно оголосила дату початку нового сезону
Вічне протистояння між Баварією та Борусією / Getty Images

Німецька Бундесліга слідом за іншими топовими чемпіонатами представила календар на сезон 2020/21.

Новий сезон німецького чемпіонату розпочнеться 18 вересня, інформує офіційний сайт змагань.

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За традицією, матч-відкриття має відбуватись за участю чемпіонів попереднього сезону, тобто Баварія має зіграти з Шальке. Але якщо мюнхенський клуб дійде до фіналу ЛЧ (23 серпня), то старт Баварії перенесуть на 21 вересня. У такій ситуації, в першому матчі сезону зійдуться дві Борусії – з Дортмунда і Менхенгладбаха.

До слова, Суперкубок-2020 між мюнхенцями та Борусією відбудеться 30 вересня на Альянц Арені.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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