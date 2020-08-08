Бундесліга офіційно оголосила дату початку нового сезону

Новий сезон німецького чемпіонату розпочнеться 18 вересня, інформує офіційний сайт змагань.

Скандальний екс-форвард збірної Німеччини повернувся в Бундеслігу

За традицією, матч-відкриття має відбуватись за участю чемпіонів попереднього сезону, тобто Баварія має зіграти з Шальке. Але якщо мюнхенський клуб дійде до фіналу ЛЧ (23 серпня), то старт Баварії перенесуть на 21 вересня. У такій ситуації, в першому матчі сезону зійдуться дві Борусії – з Дортмунда і Менхенгладбаха.

До слова, Суперкубок-2020 між мюнхенцями та Борусією відбудеться 30 вересня на Альянц Арені.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?