Напередодні Борусія Дортмунд відвантажила 4 голи у ворота Шальке. Один із м'ячів до свого активу записав Джейдон Санчо, що посприяло встановленню нового рекорду німецької першості.

Гол Холанда ножицями у відеоогляді матчу Шальке – Борусія Д – 0:4

Англійський вінгер став наймолодшим гравцем в історії, якому вдалось забити 35 м'ячів у рамках Бундесліги. Сталось це у віці 20 років 10 місяців та 26 днів, повідомляє OptaFranz у своєму Twitter.

Зауважимо, Санчо і справді феєрить у Дортмунді. В поточному сезоні він відзначився 10 голами та 15 асистами в 29 зустрічах за "джмелів".

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