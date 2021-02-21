Накануне Боруссия Дортмунд отгрузила 4 гола в ворота Шальке. Один из мячей в свой актив записал Джейдон Санчо, что поспособствовало установлению нового рекорда немецкого первенства.

Гол Холанда ножницами в видеообзоре матча Шальке – Боруссия Д – 0:4

Английский вингер стал самым молодым игроком в истории, которому удалось забить 35 мячей в рамках Бундеслиги. Произошло это в возрасте 20 лет 10 месяцев и 26 дней, сообщает OptaFranz в своем Twitter.

Заметим, Санчо действительно феерит в Дортмунде. В текущем сезоне он отличился 10 голами и 15 ассистами в 29 встречах за "шмелей".

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