Санчо літав в Англію у розпал пандемії – Борусія Д не знала про подорожі свого таланта

Вінгер Борусії Д Джейдон Санчо знехтував правилами карантину та порушив одразу кілька пунктів медичного протоколу.

Під час розпалу карантину у Європі Джейдон Санчо на кілька днів літав до Англії, замість перебування на самоізоляції, повідомляє The Sun.

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У дортмундській Борусії не знали про витівки свого вінгера. Більше того, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що кілька гравців "джмелів" разом із Санчо запросили додому елітного місцевого перукаря, що також порушує медичний протокол Бундесліги.

У нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Санчо провів 27 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

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