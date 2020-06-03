toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Реал продовжує полювати на Санчо – гучний трансфер залежатиме від зарплати Бейла

22:40 211 Читать на русском
Реал продовжує полювати на Санчо – гучний трансфер залежатиме від зарплати Бейла
Джейдон Санчо / Фото Борусія Д

Реал не опускає руки у боротьбі за вінгера Борусії Д Джейдона Санчо, але не все так просто.

Керівництво мадридського клубу прагне підписати Джейдона Санчо, який повинен стати достойною заміною хавбеку Реала Гарету Бейлу, повідомляє Goal.

Санчо завдяки першому хет-трику в кар'єрі встановив рекорд Бундесліги

Водночас, у таборі "вершкових" хочуть зберегти валлійця, але суттєво зменшити його зарплату. Якщо Гарет не погодиться на такі умови, гравця позбудуться влітку і сконцентруються на підписанні 20 річного Джейдона.

У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 27 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ

blog_ava
Багато фізики та трохи дива: рівно 23 роки тому Роберто Карлос забив найзнаменитіший м'яч у кар'єрі
18:32
34387
Теги
Трансфери Джейдон Санчо Джейдон Санчо Іспанія Трансфери Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
16
год
:
40
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук