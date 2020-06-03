Реал продовжує полювати на Санчо – гучний трансфер залежатиме від зарплати Бейла

Реал не опускає руки у боротьбі за вінгера Борусії Д Джейдона Санчо, але не все так просто.

Керівництво мадридського клубу прагне підписати Джейдона Санчо, який повинен стати достойною заміною хавбеку Реала Гарету Бейлу, повідомляє Goal.

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Водночас, у таборі "вершкових" хочуть зберегти валлійця, але суттєво зменшити його зарплату. Якщо Гарет не погодиться на такі умови, гравця позбудуться влітку і сконцентруються на підписанні 20 річного Джейдона.

У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 27 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

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