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Санчо летал в Англию в разгар пандемии – Боруссия Д не знала о путешествиях своего таланта

15:43 40 Читати українською
Санчо летал в Англию в разгар пандемии – Боруссия Д не знала о путешествиях своего таланта
Джейдон Санчо / Фото Instagram

Вингер Боруссии Д Джейдон Санчо пренебрег правилами карантина и нарушил сразу несколько пунктов медицинского протокола.

Во время разгара карантина в Европе Джейдон Санчо на несколько дней летал в Англию, вместо пребывания на самоизоляции, сообщает The Sun.

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В дортмундской Боруссии не знали о проделках своего вингера. Более того, недавно в СМИ появилась информация, что несколько игроков "шмелей" вместе с Санчо пригласили домой элитного местного парикмахера, что также нарушает медицинский протокол Бундеслиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Санчо провел 27 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 16-ю ассистами.

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Германия Джейдон Санчо Джейдон Санчо коронавирус Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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