Лукаку готовий пожертвувати здоров'ям заради Моурінью

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку висловив свою повну підтримку головному тренеру "червоних" Жозе Моурінью.

"Так, я один з фаворитів Моурінью. Це пов'язано з тим, що я готовий розбитись об цегляну стіну заради нього. Моурінью знає про це.

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Це тип тренера, який завжди чесний з тобою. Якщо ви не в змозі з цим впоратися, це велика проблема.

Коли мені було 19-20 років, було важко. Сьогодні я розумію його. Я став краще. Такий хлопець як Моурінью хоче конкурувати, бути всюди першим, а не другим", – сказав Лукаку в інтерв'ю Bleacher Report.

Після 13-ти турів АПЛ МЮ посідає 7-му сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 21 очко.

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