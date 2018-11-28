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Лукаку готовий пожертвувати здоров'ям заради Моурінью

29 листопада 06:00 1 Читать на русском
Лукаку готовий пожертвувати здоров'ям заради Моурінью
Ромелу Лукаку та Жозе Моурінью / Фото AP

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку висловив свою повну підтримку головному тренеру "червоних" Жозе Моурінью.

"Так, я один з фаворитів Моурінью. Це пов'язано з тим, що я готовий розбитись об цегляну стіну заради нього. Моурінью знає про це.

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Це тип тренера, який завжди чесний з тобою. Якщо ви не в змозі з цим впоратися, це велика проблема.

Коли мені було 19-20 років, було важко. Сьогодні я розумію його. Я став краще. Такий хлопець як Моурінью хоче конкурувати, бути всюди першим, а не другим", – сказав Лукаку в інтерв'ю Bleacher Report.

Після 13-ти турів АПЛ МЮ посідає 7-му сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 21 очко.

"Це потрібно робити за зачиненими дверима", – Фердінанд розкритикував Моурінью через висловлювання португальця

Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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