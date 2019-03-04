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Санчес травмував коліно – форвард Манчестер Юнайтед вилетів на тривалий термін

17:24 321 Читать на русском
Санчес травмував коліно – форвард Манчестер Юнайтед вилетів на тривалий термін
Алексіс Санчес / Фото AFP

Погані новини надійшли з лазарету Манчестер Юнайтед.

53’ Андреас Перейра
59’ Ромелу Лукаку
88’ Ромелу Лукаку
 
Ян Валері 26’
Джеймс Ворд-Праус 75’

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес вийшов у стартовому складі на поєдинок 29-го туру АПЛ проти Саутгемптона, але на 52-й хвилині покинув поле через травму.

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Лікарі діагностували у 30-річного чилійця пошкодження коліна, через яке гравець пропустить близько 8-ми тижнів, повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, що Алексіс є найвисокооплачуванішим гравцем манкуніанців, нападник отримує близько 29 млн євро на рік.

В поточному сезоні АПЛ 17 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
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