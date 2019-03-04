Санчес травмував коліно – форвард Манчестер Юнайтед вилетів на тривалий термін

Погані новини надійшли з лазарету Манчестер Юнайтед.

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес вийшов у стартовому складі на поєдинок 29-го туру АПЛ проти Саутгемптона, але на 52-й хвилині покинув поле через травму.

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Лікарі діагностували у 30-річного чилійця пошкодження коліна, через яке гравець пропустить близько 8-ми тижнів, повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, що Алексіс є найвисокооплачуванішим гравцем манкуніанців, нападник отримує близько 29 млн євро на рік.

В поточному сезоні АПЛ 17 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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