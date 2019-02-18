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Сульшер порівняв Санчеса з банкою кетчупу

10:39 1305 Читать на русском
Сульшер порівняв Санчеса з банкою кетчупу
Уле Гуннар Сульшер та Алексіс Санчес / Фотоколаж Daily Star

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер ще не списує з рахунків свого форварда Алексіса Санчеса.

"Думаю, що він хороший і талановитий футболіст. Так, є речі, які можна виправити. Ви це бачили в матчі з Фулхемом, коли він отримав свій шанс. Він був активним, відбирав м'яч і використовував всю свою енергію. Якщо він заб'є гол, то я впевнений, що це додасть йому впевненості в собі.

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Ми всі розуміємо, що в його особі ми маємо дуже хорошого гравця. Це як пляшка з кетчупом, який ніяк не може вийти назовні, а потім різко починає виливатись в дуже великій кількості", – цитує Сульшера Sky Sports.

Варто відзначити, що у таборі МЮ спостерігається якась нездорова любов до цього томатного соусу, адже раніше колишній тренер манкуніанців Жозе Моурінью порівнював нападника Ромелу Лукаку з кетчупом.

Після 26-ти турів АПЛ Юнайтед знаходиться на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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