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Санчес травмировал колено – форвард Манчестер Юнайтед вылетел на длительный срок

17:24 69 Читати українською
Санчес травмировал колено – форвард Манчестер Юнайтед вылетел на длительный срок
Алексис Санчес / Фото AFP

Плохие новости поступили из лазарета Манчестер Юнайтед.

53’ Андреас Перейра
59’ Ромелу Лукаку
88’ Ромелу Лукаку
 
Ян Валери 26’
Джеймс Ворд-Праус 75’

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес вышел в стартовом составе на поединок 29-го тура АПЛ против Саутгемптона, но уже на 52-й минуте покинул поле из-за травмы.

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Врачи диагностировали у 30-летнего чилийца повреждение колена, из-за которого игрок пропустит около 8-ми недель, сообщает The Telegraph.

Напомним, что Алексис является самым высокооплачиваемым игроком манкунианцев, нападающий получает около 29 млн евро в год.

В текущем сезоне АПЛ 17 матчей, в которых отличился голом и 4-мя ассистами.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Алексис Санчес Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
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