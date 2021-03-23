Президент бразильського клубу Жуліо Касерес зізнався, що "трикольорові" мають певні фінансові труднощі, однак не збираються відмовлятися від досягнутих з киянами домовленостей.

"Це питання вирішується. Потрібно виплачувати наші борги і робити це в діалозі і з хорошими відносинами", – цитує Касереса видання SPFC24.

Луческу хоче, щоб Че Че повернувся в Динамо, – Денисов

Нагадаємо, минулого літа ФІФА зобов'язала Сан-Паулу виплатити Динамо частину боргу та штрафні санкції за трансфер Че Че. Загальна сума складає близько 500 тисяч євро. Бразильський клуб буцімто збирався відстрочити виконання рішення та звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, однак, так і не наважився на такий крок. У випадку відхилення апеляції Сан-Паулу змушений був би заплатити киянам ще більше.

Нагадаємо, Че Че перейшов у Динамо влітку 2018-го, але не зумів закріпитися в Україні. У складі киян бразилець провів лише 16 матчів, а у 2019-му був проданий в Сан-Паулу за 5 млн євро.

Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві