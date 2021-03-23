Президент бразильского клуба Жулио Касерес признался, что "трехцветные" имеют определенные финансовые трудности, однако не собираются отказываться от достигнутых с киевлянами договоренностей.

"Этот вопрос решается. Нужно выплачивать наши долги и делать это в диалоге и с хорошими отношениями", – цитирует Касереса издание SPFC24.

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Напомним, прошлым летом ФИФА обязала Сан-Паулу выплатить Динамо часть долга и штрафные санкции за трансфер Че Че. Общая сумма составляет около 500 тысяч евро. Бразильский клуб якобы собирался отсрочить исполнение решения и обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако, так и не решился на такой шаг. В случае отклонения апелляции Сан-Паулу был бы вынужден заплатить киевлянам еще больше.

Напомним, Че Че перешел в Динамо летом 2018 г., но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро.

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