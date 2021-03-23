Сан-Паулу до сих пор не погасил долг перед Динамо за трансфер Че Че
Президент бразильского клуба Жулио Касерес признался, что "трехцветные" имеют определенные финансовые трудности, однако не собираются отказываться от достигнутых с киевлянами договоренностей.
"Этот вопрос решается. Нужно выплачивать наши долги и делать это в диалоге и с хорошими отношениями", – цитирует Касереса издание SPFC24.
Луческу хочет, чтобы Че Че вернулся в Динамо, – Денисов
Напомним, прошлым летом ФИФА обязала Сан-Паулу выплатить Динамо часть долга и штрафные санкции за трансфер Че Че. Общая сумма составляет около 500 тысяч евро. Бразильский клуб якобы собирался отсрочить исполнение решения и обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако, так и не решился на такой шаг. В случае отклонения апелляции Сан-Паулу был бы вынужден заплатить киевлянам еще больше.
Напомним, Че Че перешел в Динамо летом 2018 г., но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро.
Самые известные латиноамериканские легионеры Динамо, которые не смогли закрепиться в Киеве