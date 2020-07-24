Сан-Паулу звернеться до CAS через прострочення платежу за трансфер Че Че з Динамо

Сан-Паулу досі не повернув Динамо частину боргу за трансфер Че Че. Бразильський клуб вирішив звернутися до CAS у Лозанні.

Ще кілька місяців тому ФІФА визнала, що Сан-Паулу повинен виплатити Динамо частину боргу та штрафні санкції за трансфер Че Че. Загальна сума складає близько 500 тисяч євро, інформує Gazeta Esportiva.

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Втім, бразильський клуб намагається відстрочити виконання рішення та звернеться до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Щоправда, даний крок є доволі ризикованим, адже у випадку відхилення апеляції Сан-Паулу змушений буде заплатити киянам ще більше.

Нагадаємо, Че Че перейшов у Динамо влітку 2018-го, але не зумів закріпитися в Україні. У складі киян бразилець провів лише 16 матчів, а у 2019-му був проданий в Сан-Паулу за 5 млн євро.

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