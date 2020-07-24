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Сан-Паулу обратится в CAS из-за просрочки платежа за трансфер Че Че из Динамо

12:41 - Читати українською
Сан-Паулу обратится в CAS из-за просрочки платежа за трансфер Че Че из Динамо
Че Че / ФК Динамо Киев

Сан-Паулу до сих пор не вернул Динамо часть долга за трансфер Че Че. Бразильский клуб решил обратиться к CAS в Лозанне.

Еще несколько месяцев назад ФИФА признала, что Сан-Паулу должен выплатить Динамо часть долга и штрафные санкции за трансфер Че Че. Общая сумма составляет около 500 тысяч евро, информирует Gazeta Esportiva.

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Впрочем, бразильский клуб пытается отсрочить исполнение решения и обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Правда, данный шаг является довольно рискованным, ведь в случае отклонения апелляции Сан-Паулу вынужден будет заплатить киевлянам еще больше.

Напомним, Че Че перешел в Динамо летом 2018-го, но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро.

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