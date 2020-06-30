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Екс-тренер Динамо розкрив причини провалу бразильських легіонерів у Києві

09:18 - Читать на русском
Екс-тренер Динамо розкрив причини провалу бразильських легіонерів у Києві
Че Че та Сідклей / Сайт Динамо

Едуардо Докампо, який працював асистентом Хацкевича та Реброва у штабі київського Динамо, поділився думками щодо невдалої трансферної політики киян в напрямку гравців з Бразилії.

"Че Че, Сідклей та Вітор Буено – усі досвідчені, кваліфіковані футболісти. Стояло питання адаптації не тільки до українського футболу, але і побуту в новій країні. Не просто їх було відразу підлаштувати під новий стиль футболу, не такий як вони звикли до цього.

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Вони дуже добре працювали індивідуально, гарно працювали із м'ячем, але у футболі є ще інші відтінки, де потрібно багато працювати на команду, виконувати чорнову роботу. В цьому вони програли конкуренцію партнерам по команді", – сказав Докампо в інтерв'ю Gazeta.ua.

Додамо, що Че Че, Сідклей та Вітор Буено вже покинули Динамо – всі троє зараз виступають в рідній Бразилії.

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Теги
Феррейра Феррейра Сідклей Вітор Вітор Буено Даніло Дас Невес Даніло Дас Невес Че Че Едуардо Едуардо Докампо Динамо Динамо
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