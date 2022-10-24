Чемпіонат Італії 2022/23, 11-й тур

Кремонезе – Сампдорія – 0:1

Голи: Коллі, 78

Нереалізований пенальті: Дессер, 7

Сассуоло – Верона – початок о 21:45

Кремонезе у рідних стінах приймав Сампдорію. Обидві команди замикали турнірну таблицю Серії А, не здобувши жодної перемоги, тож зустріч мала величезне значення. Господарі налаштувались краще, заробивши пенальті вже на 7-й хвилині завдяки фолу Коллі – втім, Дессер не зміг його реалізувати, бездарно пробивши по центру. Аудеро парирував, витягнувши четвертий "11-метровий" від початку 2021 року (з дев'яти спроб).

Загалом, по ходу матчу Кремонезе виглядав активніше, однак явно гольових моментів не виникало до самого кінця зустрічі. Сампдорія покарала за такий футбол на 78-й хвилині: Габ'ядіні, який вийшов на поле в середині другого тайму, відкрився під подачу на правий край штрафного й скинув м'яч на лінію воротарського – туди прибіг Коллі, який розстріляв ворота. 0:1! Цей гол і вирішив долю протистояння. Сампа святкує мінімальну перемогу.

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