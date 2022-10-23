Моурінью закрив Наполі на цілий тайм

Наполі у цьому сезоні фантастичний: шикарні перфоманси в Лізі чемпіонів, впевнена ходьба по Серії А. Якщо відкинути матч з Міланом (де відверто пощастило), команді Спаллетті взагалі важко щось пред'явити. Однак у неаполітанців дуже важливий кожен елемент. Травмувався Ангісса – стало значно важче проходити пресинг в центрі поля.

Як наслідок, Наполі сьогодні провалив перший тайм. Ндомбеле погано просував м'яч, а Крістанте прикривав Зєлінскі. Жодного удару за 25 хвилин. Як тільки Ндомбеле прийняв нестандартне рішення – гості заробили пенальті. Зєлінскі тонко віддав назад на француза, а той впав після дуелі з голкіпером. Але після перегляду VAR суддя скасував 11-метровий.

Ще одна причина стартового провалу – закритий Кварацхелія. Грузин чудово стартував в Італії (7 голів + 6 асистів). Демонструючи ефектність на рівні Марадони, без перебільшення. Рома підготувалася: Карсдорп грав персонально проти Хвічі та стримав його (4 невдалі спроби дриблінгу за пів години), Манчіні допомагав, Крістанте страхував. Так добре Кварацхелію в Наполі ще не закривали. От тільки по перерві грузин все одно почав викручувати суперникам суглоби.

Беззуба Рома з м'ячем, стандарти не спрацювали

Рома залишається головним невезунчиком сезону. Римляни забили на 12 голів менше, ніж мали б відповідно до системи xG. Формально підопічні Жозе Моурінью награли на лідерство в Серії А, але розмістилися за межами топ-4. Однак португальця все одно не варто сильно хвалити, адже в позиційній грі Рома не виглядає навченою командою. І компенсує все класними стандартами.

"Вовки" грамотно обмежували Наполі до перерви. Щільна гра в центрі поля та гарна реакція у перехідних епізодах (Камара діяв прекрасно). Проблема в тому, що з м'ячем було мало ідей. Все зводилося до виносів на хід швидкому Дзаньйоло та спроб заробити стандарт. Голів це не принесло. Абрахам і Дзаньйоло погано розпоряджалися вільним простором.

А в другому таймі, коли Наполі налагодив пресинг і контроль м'яча, у господарів взагалі зникли підходи до чужих воріт. Кутові та штрафні не пішли, а більше Рома нічого й не запропонувала. Два удари з меж штрафного, 0.27xG, жодного явного моменту – занадто убого. Заміна Абрахама на Белотті нічогісінько не змінила. Навіть коли треба було відігруватися, Рома не знала, що робити з м'ячем.

Осімхен продовжив переможну серію

Наполі по перерві суттєво додав. Гості трішки змінили вектор атак, додали різноманітності, більше почали грати через Лосано (мексиканця тримали значно гірше, ніж Хвічу). Ельмас додав креативу в порівнянні з Ндомбеле, швидше почав рухатися м'яч, за Хвічею вже не завжди встигали. Результатом цього стали моменти Ельмаса, Жезуса, того ж Лосано.

Долю зустрічі вирішив Осімхен. Перший шанс він змарнував, а другим скористався. Нігерієць відгукнувся на дальній пас Політано, повністю виграв позиційну боротьбу в Смоллінга та розстріляв ворота. Цей гол став єдиним у поєдинку. Наполі переміг, набрав 26 очок і закріпився на вершині Серії А. Спаллетті досі йде без поразок. Переможна серія в усіх турнірах сягає 11 матчів. Рома з 22 пунктами залишилася п'ятою.