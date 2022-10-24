Чемпионат Италии 2022/23, 11-й тур

Кремонезе – Сампдория – 0:1

Голы: Колли, 78

Нереализованный пенальти: Дессер, 7

Сассуоло – Верона – начало в 21:45

Кремонезе в родных стенах принимал Сампдорию. Обе команды замыкали турнирную таблицу Серии А, не одержав ни одной победы, поэтому встреча имела огромное значение. Хозяева настроились лучше, заработав пенальти уже на 7-й минуте благодаря фолу Колли – впрочем, Дессер не смог его реализовать, бездарно пробив по центру. Аудеро парировал, вытащив четвертый "11-метровый" с начала 2021 года (из девяти попыток).

В целом, по ходу матча Кремонезе выглядел активнее, однако явно голевых моментов не возникало до самого конца встречи. Сампдория наказала за такой футбол на 78-й минуте: Габьядини, вышедший на поле в середине второго тайма, открылся под подачу на правый край штрафной и сбросил мяч на линию вратарской – туда прибежал Колли, расстрелявший ворота. 0:1! Этот гол и решил судьбу противостояния. Сампа празднует минимальную победу.

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