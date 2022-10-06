Деян Станковіч став новим головним тренером Сампдорії, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт до кінця цього сезону з можливістю продовження ще на рік.

Севілья звільнила Лопетегі через лічені хвилини після чергового провалу

Сампдорія звільнила Марко Джампаоло через незадовільний старт чемпіонату – останнє місце після 8 турів з двома очками в активі. Перед новим наставником стоїть завдання витягнути команду з зони вильоту до ЧС-2022.

Станковіч провів 15 років кар'єри в Серії А, погравши за Лаціо та Інтер. Серб 6 разів ставав чемпіоном Італії та вигравав Лігу чемпіонів-2009/10. Тренерський досвід Станковіча обмежується роботою в Црвені Звезді.