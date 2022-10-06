Деян Станкович стал новым главным тренером Сампдории, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

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Сампдория уволила Марко Джампаоло из-за неудовлетворительного старта чемпионата – последнее место после 8 туров с двумя очками в активе. Перед новым наставником стоит задача вытащить команду из зоны вылета до ЧМ-2022.

Станкович провел 15 лет карьеры в Серии А, поиграв за Лацио и Интер. Серб 6 раз становился чемпионом Италии и выигрывал Лигу чемпионов-2009/10. Тренерский опыт Станковича ограничивается работой в Црвене Звезде.