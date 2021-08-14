Генуезці стали черговим претендентом на 21-річного українця, але саме вони звернулися до Динамо з конкретною пропозицією, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Супряга в Серії А: форвард Динамо може стати партнером легендарного форварда збірної Італії

За інформацією джерела, Сампдорія також пропонує взяти Супрягу в оренду з правом викупу, але готова платити відразу. Динамо може заробити 1,5 млн євро відразу і ще 8 млн після повноцінного переходу форварда.

Наразі переговори між клубами тривають. Раніше повідомлялося, що кияни відмовили Дженоа та Болоньї саме через те, що хочуть здійснити повноцінний трансфер.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери