Генуэзцы стали очередным претендентом на 21-летнего украинца, но именно они обратились к Динамо с конкретным предложением, сообщает журналист Николо Скира.

Супряга в Серии А: форвард Динамо может стать партнером легендарного форварда сборной Италии

По информации источника, Сампдория предлагает взять Супрягу в аренду с правом выкупа, но готова платить сразу. Динамо может заработать 1,5 евро сразу и еще 8 млн после полноценного перехода форварда.

Сейчас переговоры между клубами продолжаются. Ранее сообщалось, что киевляне отказали Дженоа и Болонье именно потому, что хотят осуществить полноценный трансфер.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери