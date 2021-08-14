Сампдория готова платить за Супрягу – итальянский журналист обнародовал формулу, которую предлагают Динамо
Очевидно, Сампдория готова серьезно бороться за Владислава Супрягу.
Генуэзцы стали очередным претендентом на 21-летнего украинца, но именно они обратились к Динамо с конкретным предложением, сообщает журналист Николо Скира.
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По информации источника, Сампдория предлагает взять Супрягу в аренду с правом выкупа, но готова платить сразу. Динамо может заработать 1,5 евро сразу и еще 8 млн после полноценного перехода форварда.
Сейчас переговоры между клубами продолжаются. Ранее сообщалось, что киевляне отказали Дженоа и Болонье именно потому, что хотят осуществить полноценный трансфер.
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