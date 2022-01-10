Мілан вже давно намагався знайти Конті новий клуб. Однак гравець неодноразово відмовлявся від трансферу.

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За півроку до завершення контракту з "россонері" Андреа нарешті погодився змінити прописку. Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про повноцінний перехід 27-річного італійця. Деталі не розголошуються, але преса рапортує про контракт до кінця сезону з правом продовження іще на три.

Нагадаємо, Андреа Конті перебрався у Мілан влітку 2017 року. Тоді Аталанта отримала за свого перспективного вихованця майже 25 млн євро. На Сан-Сіро футболіст не зміг реалізувати свій потенціал. За останні два сезони Конті лише 5 разів виходив на поле у футболці Мілана.

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