Милан уже давно пытался найти для Конти новый клуб. Однако игрок не раз отказывался от трансфера.

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За полгода до завершения контракта с "россонери" Андреа наконец-то согласился сменить прописку. Сампдория на своем официальном сайте объявила о полноценном переходе 27-летнего итальянца. Детали не разглашаются, но пресса рапортует о контракте до конца сезона с правом продления еще на три.

Андреа Конти перебрался в Милан летом 2017 года. Тогда Аталанта получила за своего перспективного воспитанника почти 25 млн евро. На Сан-Сиро футболист не сумел реализовать свой потенциал. За последние два сезона Конти только пять раз выходил на поле в футболке Милана.

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