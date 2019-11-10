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Сампдорія – Аталанта: Маліновський повертається в стартовий склад

15:13 273 Читать на русском
Сампдорія – Аталанта: Маліновський повертається в стартовий склад
Руслан Маліновський (зліва) / Atalanta

Аталанта поїхала в гості до Сампдорії в рамках 12-го туру Серії А. Тренери визначилися зі складами команд.

 

Матч Сампдорія – Аталанта розпочнеться о 16:00 за київським часом. Руслан Маліновський на тижні отримав незначне пошкодження, але встиг відновитися. Джан П'єро Гасперіні повернув українця в старт – він зіграє на позиції атакувального півзахисника.

Стартові склади

Сампдорія: Аудеро – Берешинскі, Феррарі, Коллі, Мурру – Депаолі, Вієра, Екдаль, Янкто – Квальярелла, Бонаццолі.

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімсіті – Хатебур, де Рон, Пашаліч, Кастань – Маліновський, Гомес – Мурієль.

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