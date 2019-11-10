Сампдорія – Аталанта: Маліновський повертається в стартовий склад

Аталанта поїхала в гості до Сампдорії в рамках 12-го туру Серії А. Тренери визначилися зі складами команд.

Матч Сампдорія – Аталанта розпочнеться о 16:00 за київським часом. Руслан Маліновський на тижні отримав незначне пошкодження, але встиг відновитися. Джан П'єро Гасперіні повернув українця в старт – він зіграє на позиції атакувального півзахисника.

Стартові склади

Сампдорія: Аудеро – Берешинскі, Феррарі, Коллі, Мурру – Депаолі, Вієра, Екдаль, Янкто – Квальярелла, Бонаццолі.

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімсіті – Хатебур, де Рон, Пашаліч, Кастань – Маліновський, Гомес – Мурієль.

Аталанта – Кальярі: парадокси найкращого Маліновського, розгубленість Гасперіні та 50-річний рекорд сенсації сезону