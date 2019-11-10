toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - МИЛАН

Сампдория – Аталанта: Малиновский возвращается в стартовый состав

15:30 54 Читати українською
Сампдория – Аталанта: Малиновский возвращается в стартовый состав
Руслан Малиновский (слева) / Atalanta

Аталанта поехала в гости к Сампдории в рамках 12-го тура Серии А. Тренеры определились с составами команд.

 

Матч Сампдория – Аталанта начнется в 16:00 по киевскому времени. Руслан Малиновский на неделе получил незначительное повреждение, но успел восстановиться. Джан Пьеро Гасперини вернул украинца в старт – он сыграет на позиции атакующего полузащитника.

Стартовые составы

Сампдория: Аудеро – Берешински, Феррари, Колли, Мурру – Депаоли, Виера, Экдаль, Янкто – Квальярелла, Бонаццоли.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимсити – Хатебур, де Рон, Пашалич, Кастань – Малиновский, Гомес – Муриель.

Аталанта – Кальяри: парадоксы лучшего Малиновского, растерянность Гасперини и 50-летний рекорд сенсации сезона

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сампдория Сампдория Сампдория - Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:00872 Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
54
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук