Сампдория – Аталанта: Малиновский возвращается в стартовый состав

Аталанта поехала в гости к Сампдории в рамках 12-го тура Серии А. Тренеры определились с составами команд.

Матч Сампдория – Аталанта начнется в 16:00 по киевскому времени. Руслан Малиновский на неделе получил незначительное повреждение, но успел восстановиться. Джан Пьеро Гасперини вернул украинца в старт – он сыграет на позиции атакующего полузащитника.

Стартовые составы

Сампдория: Аудеро – Берешински, Феррари, Колли, Мурру – Депаоли, Виера, Экдаль, Янкто – Квальярелла, Бонаццоли.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимсити – Хатебур, де Рон, Пашалич, Кастань – Малиновский, Гомес – Муриель.

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