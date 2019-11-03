Аталанта – Кальярі: Маліновський один з найкращих у матчі за зону ЛЧ, але другий гол забивають з-під українця

Аталанта приймає Кальярі в 11-му турі Серії А. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Кальярі на "Футбол 24", стартував о 13:30. Сардинці досі не знали гіркоти поразок у виїзних матчах Серії А 2019/20, причому грали на полях Наполі та Роми – конкурентів команди Маліновського в боротьбі за зону ЛЧ. Аталанта програла лише 1 матч сезону в чемпіонаті Італії – формально в рідних стінах, але після повернення на реконструйований домашній стадіон виграли там обидві зустрічі з сумарною різницею 10:2. Кальярі, який двічі поспіль перемагав на полі Аталанти в Серії А, в разі перемоги міг наздогнати бергамасків, що посідали 3-є місце.

Аталанта – Кальярі: онлайн-трансляція матчу Серії А

Під відчутним дощем почалася гра на Атлеті Адзуррі Д'Італія. Руслан Маліновський, якого популярні та профільні видання Італії прогнозували у стартовому складі, втретє поспіль опинився лише в запасі. Після помилки Мурієля Кальярі вибіг у швидку контру. Джованні Сімеоне, другий найкращий снайпер сардинців після Педро, міг відзначитися вже на 3-й хвилині, але програв дуель Голліні. Наінгголан здалеку пробив з рикошетом від спини захисника. Атака не завершилася, і після кутового гості дивом не замкнули скидання Сімеоне. Безпомічна Аталанта у перші 20 хвилин володіла м'ячем 56% часу, але за ударами поступалася 0:5.

Марко Рога вивели віч-на-віч, але і хорват не зміг забити – захисник господарів встиг накрити. Кастань нарешті вирвався на ударну позицію у штрафному, однак дав повз дальній кут. Божественно розписана комбінація зі стіночками і п'яточками завершилася ще одним заблокованим ударом Педро. Та вже на 33-й Кальярі цілком заслужено відкрив рахунок. Каччаторе спробував пробити ударом скорпіона, після чого снаряд знайшов Паломіно і Пашаліча, на рахунок якого і записали автогол. Центр поля, як і пара нападників просто не існували сьогодні в Аталанти в перші 35 з лишком хвилин.

Лише Гомес тримає марку. Обігрався Папу з Мурієлем, пробив у поперечину. Ще й не щастить команді Маліновського. Круглий від спини голкіпера полетів вище воріт. А тут ще й Ілічіч роздратовано вдарив Лікоянніса ззаду по нозі за межами поля – чиста червона картка, навіть Гасперіні не протестує. Пашаліч обрізався на своїй половині поля, і син Дієго Сімеоне миттєво вистрілив з-за меж штрафного – поруч зі стійкою. Конкуренти Маліновського сьогодні один кращий за іншого – автогол в одного, вилучення в іншого, жодної користі на полі.

У перерві гравець збірної України несподівано замінив Гомеса, одного з найкращих у господарів. Маліновський за першої ж нагоди пробив здалеку. Довелося просити вибачення у партнерів за цей удар. Дуже важко Аталанті проти такого злагодженого організму, як цей Кальярі – справжнє відкриття старту сезону Серії А. Український півзахисник змусив Наінгголана фолити на собі, але Мурієль бездарно виконав штрафний. Руслан бере гру на себе. Ефектно обіграв двох сардинців і заробив жовту для Оліви. Маліновський подав кутовий, Пашаліч пробив – надто високо.

Провал у центрі поля та захисті, і швидка контра Кальярі завершується другим взяттям воріт. Наш футболіст двічі відпустив у прорив Оліву, який пробив з розстрільної дистанції після чергової класної комбінації за участю Сімеоне. Не дограв Руслан до кінця цей епізод, ой не дограв. На 67-й Маліновський досить грубо рукою в обличчя відштовхнув суперника – добре, що тільки жовта. І знову Руслан класно розрізав захист пасом ліворуч на вільного Кастаня, який знайшов голову Мурієля – вище. А тут уже наш 18-й номер двічі поспіль пробивав. Спочатку затягнув з ударом, а потім мінімально не влучив у дальній, майстерно зігравши на підбиранні. Не йдуть кутові в Маліновського. Усе або на захисників Кальярі, або в боротьбу.

І знову Руслан класно розрізав захист пасом ліворуч на вільного Кастаня, який знайшов голову Мурієля – вище. А тут уже наш 18-й номер двічі поспіль пробивав. Спочатку затягнув з ударом, а потім мінімально не влучив у дальній, майстерно зігравши на підбиранні. Не йдуть кутові в Маліновського. Усе або на захисників Кальярі, або в боротьбу.