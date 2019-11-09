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Маліновський зазнав пошкодження на тренуванні Аталанти

18:06 345 Читать на русском
Маліновський зазнав пошкодження на тренуванні Аталанти
Руслан Маліновський / фото ФК Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про пошкодження Руслана Маліновського на тренуванні.

"Маліновському довелося припинити тренування в четвер, адже він відчув дискомфорт в сідничному м'язі після удару по м'ячу. У нас проблема, ми втрачаємо багато гравців", – цитує Гасперіні Calciomercato.

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Наразі ступінь складності пошкодження і терміни відновлення українця не повідомляються. Додамо, що завтра Аталанта має зустрітись у виїзному поєдинку проти Сампдорії.

До слова, Маліновський провів у складі Аталанти 13 матчів в усіх турнірах, відзначившись 1 голом.

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Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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