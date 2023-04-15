Сампаолі очолив чинного володаря Кубка Лібертадорес
15 квітня 09:45 - Читать на русском
Аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі повертається в Бразилію, щоб тренувати Фламенго.
Сампаолі став новим тренером Фламенго, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт до кінця 2024 року.
Севілья офіційно звільнила Сампаолі – друга каденція тривала всього 5 місяців і виявилася провалом
Хорхе вже працював у Бразилії, тренуючи Сантос і Атлетіко Мінейро. Останнім місцем роботи фахівця була Севілья, звідки його звільнили через 5 місяців співпраці. Раніше аргентинець очолював збірні Чилі та Аргентини.
Фламенго – чинний володар Кубка Лібертадорес. За команду грають Артуро Відаль і Давід Луїс. На початку року Фламенго тренував Вітор Перейра, але він протримався на посаді лише 100 днів.
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