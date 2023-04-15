Сампаолі став новим тренером Фламенго, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт до кінця 2024 року.

Севілья офіційно звільнила Сампаолі – друга каденція тривала всього 5 місяців і виявилася провалом

Хорхе вже працював у Бразилії, тренуючи Сантос і Атлетіко Мінейро. Останнім місцем роботи фахівця була Севілья, звідки його звільнили через 5 місяців співпраці. Раніше аргентинець очолював збірні Чилі та Аргентини.

Фламенго – чинний володар Кубка Лібертадорес. За команду грають Артуро Відаль і Давід Луїс. На початку року Фламенго тренував Вітор Перейра, але він протримався на посаді лише 100 днів.