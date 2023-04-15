Сампаоли возглавил действующего обладателя Кубка Либертадорес
15 апреля 09:45 - Читати українською
Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли возвращается в Бразилию, чтобы тренировать Фламенго.
Сампаоли стал новым тренером Фламенго, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали договор до конца 2024 года.
Севилья официально уволила Сампаоли – вторая каденция длилась всего 5 месяцев и оказалась провалом
Хорхе уже работал в Бразилии, тренируя Сантос и Атлетико Минейро. Последним местом работы специалиста была Севилья, откуда его уволили через 5 месяцев сотрудничества. Ранее аргентинец возглавлял сборные Чили и Аргентины.
Фламенго – действующий обладатель Кубка Либертадорес. За команду играют Артуро Видаль и Давид Луис. В начале года Фламенго тренировал Витор Перейра, но он продержался в должности всего 100 дней.
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