Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли возвращается в Бразилию, чтобы тренировать Фламенго.

Сампаоли стал новым тренером Фламенго, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали договор до конца 2024 года.

Севилья официально уволила Сампаоли – вторая каденция длилась всего 5 месяцев и оказалась провалом

Хорхе уже работал в Бразилии, тренируя Сантос и Атлетико Минейро. Последним местом работы специалиста была Севилья, откуда его уволили через 5 месяцев сотрудничества. Ранее аргентинец возглавлял сборные Чили и Аргентины.

Фламенго – действующий обладатель Кубка Либертадорес. За команду играют Артуро Видаль и Давид Луис. В начале года Фламенго тренировал Витор Перейра, но он продержался в должности всего 100 дней.