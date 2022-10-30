Фламенго та Атлетіко Паранаенсе зійшлись у протистоянні за Кубок Лібертадорес – найпрестижніший клубний трофей Південної Америки. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес-2022, фінал

Фламенго – Атлетіко Паранаенсе – 1:0

Гол: Габріел Барбоза, 45+4

Вилучення: Педру Енріке, 43 (Атлетіко Паранаенсе)

У фіналі Кубка Лібертадорес зійшлись Фламенго та Атлетіко Паранаенсе, у складах яких знайшлось чимало знайомих прізвищ. За "червоно-чорних" зіграли Філіпе Луїс, Давід Луїс, Евертон Рібейру, Габріел Барбоза, а на заміну з'явився Артуро Відаль. У складі Атлетіко українські вболівальники могли побачити кілька знайомих прізвищ: Вітінью, Фернандінью, Вітор Буено.

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Перший момент створив динамівець Вітінью (права на нього все ще належать Динамо) – голкіпер потягнув постріл у нижній кут. Вже на 20 хвилині Філіпе Луїс отримав пошкодження, через що покинув поле. Атлетіко Паранаенсе отримав більш болючий удар – Педру Енріке вже на 43 хвилині отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості.

Якраз перед перервою і був забитий єдиний м'яч. Евертон навісив з правого флангу на дальню стійку, а Габігол випередив захисника та переправив снаряд у сітку воріт. По перерві форвард міг оформити дубль, а Атлетіко Паранаенсе мав менше моментів, тож Фламенго без проблем довів гру до переможної розв'язки.